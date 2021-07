Se billedserie Kelly Fitzgerald elskede at være tilbage på træningsbanen. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Mestrene kom i gang

Sport DAGBLADET - 13. juli 2021 kl. 00:49 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Grundlovsdag var store festdag på Capelli Sport Stadion, da HB Køges kvinder i første forsøg sikrede sig det danske mesterskab via en knusende sikker sejr på 3-1 over Brøndby. var der så g

Mandag godt fem uger senere var der så gensynsglæde for en del af mesterholdet, da den nye cheftræner Søren Randa-Boldt kaldte til træning for første gang - og alle spillere pånær en enkelt, som Julie Nowak nok ikke mener, det er nødvendigt at nævne navnet på, mødte ind i endog rigtig god tid, for der skulle også være tid til en gang navneleg.

Otte spillere er stoppet, siden champagnepropperne sprang, hvoraf dog Lærke Niklasson fortsat træne rmed, indtil hun om nogle drager »over dammen« for at spille college-fodbold for University of Massachussetts. Og 12 spillere er kommet, hvoraf Viktoria Wik dog meldte forfald, da hun ikke følte sig helt frisk efter at være blevet Covid-vaccineret. Og der kommer én mere - som erstatning for måltyv Stephanie Ribeiro, der skal prøve kræfter med den relativt nystartede mexicanske liga. En fra de kanter, men dog til at hjælpe til i den modsatte baneende.

Og bortset herfra og fra libanesiske Layla Iskander er det lutter unge danske piger med godt med ungdomslandskampe »på bagen«, der er kommet til, så selv om det er sportschef Jonas Nielsen, der har været i marken, så kender Randa-Boldt hver og én, da han jo kommer fra jobbet som U19-landstræner og har været i DBU-systemet i 13 år, siden han takkede af som talentchef i HB Køges ene moderklub, 100 års-jubilar Herfølge.

- Jeg føler, at vi er kommet stærkere ud, end vi var i sidste sæson. Så klart. Vi har jo for eksempel hentet de tre bedste fra Kolding Q - og så har vi fået en meget bredere trup, påpeger Jonas Nielsen.

- Det ser rigtigt godt ud, og jeg kan bestemt ikke pibe. Vi har nogle af de bedste spillere her til lands, og så har vi i spillere som Kyra Carusa og Maddie Pokorny spillere, der kan gøre en forskel mod alle hold. Det bliver fedt at arbejde med den her trup, replicerer Søren Randa-Boldt og har allerede et par målsætninger klar:

- I de sidste ni år er det ikke lykkes et hold at genvinde det danske mesterskab. Det vil vi lave om på, selv om der også er sket det med vores oprustning, at vi har vækket de andre klubber. Pludselig har de fundet nogle penge i Fortuna Hjørring igen, og Brøndby er også begyndt at røre på sig. Det bliver tæt lige som sidste år, tror jeg, men med et step op kvalitetsmæssigt, siger han om kampen om DM-titlen.

- Og så har vi jo også Champions League. Det kræver lidt lodtrækningsheld for, at vi har en chance for at gå i gruppespillet - men vi vil jagte det, og tror jeg også gerne, at Per Rud ser, for der er mange penge i det, griner han i retning af HB Køges direktør, som i sin velkomsttale nu blot nøjedes med at ønske en god sæson.

Her billeder fra mandagens træning. Foto: Jeppe Lodberg