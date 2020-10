Billeder: Men de træner da i Roskilde

Det giver øjeblikkelige placeringer som nummer 10 og 11 - placeringer der til sommer giver en plads i fjerdebedste række henholdsvis i danmarksserien. Og placeringer, der betyder, at klubberne ikke vil få elitestøtte på 180.000 årlige kroner fra Roskilde Kommune, hvis ikke de forbedres til pladser i Top 6.

Der er »kun« fire point op til nummer seks - AB - og der er 21 kampe tilbage at spille, så skal fanden males på væggen, skal man kaste et blik i de to klubbers lazaretter.