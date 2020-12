Se billedserie Vild TMS-jubel nede omkring Brian Jrøgensen, der tog fra, da det gjaldt. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Masser af drama, da TMS vandt i tom hal

Sport DAGBLADET - 12. december 2020 Af Jeppe Lodberg

Tilskuere var der ingen af, men med dørvogtere, klubbestyrelsesmedlemmer og en enkelt buschauffør formodentlig af jysk oprindelse var der da 30 mænd og kvinder samlet på lægterne til lørdagens liga-dyst i Dansk Kabel TV Arena mellem TMS Ringsted og Skanderborg. Og de fik masser af fight og drama for alle de entré-penge, som de ikke havde lagt ved døren.

Til gengæld fik de en hjemmesejr på 29-26 sikret i kampens sidste fem minutter.

TMS kom så klart bedst fra start, selv om der skulle gå på den anden side af tre minutter, førend Oskar Vind Rasmussen bragte hjemmeholdet i front. Gæsterne skulle tydeligvis lige vænne sig til forholdene og lavede tekniske fejl på stribe, og så kunne Andreas Magaard øge til 2-0, hvorpå Oskar Rasmussen fik to kontrachancer for at gøre det til 3-0 i det femte spilleminut.

Men først blev han nappet af Salah Boutaf på en 100 procents-chance og måske nedtrykt over dette, fik højrefløjen ikke fat i den næste lange aflevering. I stedet fik Skanderborg udlignet, og efter 6.47 indtraf et - om ikke kampafgørende, så i hvert fald dramatisk højdepunkt. Boutaf havde netop reddet endnu et helt åbent TMS-forsøg, og så var det om få returløbet. Også for venstre fløj Mads Dudek, der skulle forbi Skanderborg-bænken og »kom i trafik«, da gæsterne lavede dobbelt forsvars/angresudskiftning.

Dudek fjernede spilleren, der løb ind foran ham, så denne røg op på anden tilskuerrække - og blev på DHF-observatør Jørn Møller Nielsens foranledning præsenteret for et direkte rødt kort. En kendelse, som TMS-cheftræner Christian Dalmose brokkede sig til gult over, og da han fortsatte ad spydighedernes vej, blev advarslen vekslet til to minutters udvisning og altsåto mands undertal.

Skanderborg vandt kun perioden med 1-0, men da Boutaf efter 11 minutter reddede for femte gang hed tavlen 2-5 og det blev yderligere 4-8 efter godt et kvarter.

Så var det gæsterne til at dumme sig halvstort. Endnu en teknisk fejl - denne gang af Morten Balling - gav TMS bolden, og da denne skulle sendes hurtigt op mod det tomme mål, sprang Balling ind med en blokade til udvisning og straffekast.

Liga-topscorer Morten Jensen scorede sit første mål på straffekastet, og Skanderborg førte med mellem to og fire mål frem til pausesignalet. Da viste tavlen 11-14, men TMS havde frikast en meters penge fra tremeteren.

Morten Jensen viste stort overskud, da han »jokende« bad om at få flyttet frikastet tilbage til midterlinjen - henvisende til, da han efter tid sikrede TMS sæsonens første point i Holstebro. Det fik han ikke lov til, men han scorede alligevel ved at smide sig ned forbi muren.

12-14 midtvejs, og optimismen tog TMS med ind til anden halvleg, der efter et dusin minutter var en helt åben affære med 19-20 på tavlen. Blandt andet via Morten H. Jensens første »rene« mål til 16-18. Med 16 minutter igen og en kortvarig blunden i forsvaret, kom TMS baglæns med tre igen - 19-22, men så kaldte Dalmose til timeout og mindede sine spillere om, at de havde gang i noget rigtigt godt, og med 19.22 på klokken fik Andreas Magaard udlignet til 24-24 på nu aldeles sprudlende Morten Jensens kig-væk aflevering.

Magaard viste stort forsvarsspil straks efter, og Lauritz Legér havde et par gyldne muligheder for at bringe hjemmeholdet i spids.

Han missede dem, men Brian Jørgensen var i den grad begyndt at tage med hænder og fødder, og så gjorde Morten H. Jensen det til 25-24 og 26-24 med fem minutter igen.

Hallen kogte - og det var sådan set meget godt klaret, for den var jo tom.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg og Jens Wollesen