Se billedserie Jenson Button i "pole" foran Magnussen, der også har Juan Pablo Montoya foan sig til højre, men han overhales i første sving. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Magnussen racer i køkkenet

Sport DAGBLADET - 27. april 2020

En uge efter at have vundet 10.000 amerikanske dollars til BørneUngeProgrammet på Rigshospitalet ved at have kørt først over målstregen efter et drabeligt race mod den tidligere Formel 1-verdensmester Jenson Button i den virtuelle motorsportskonkurrence The Races »Legends Trophy« var 46-årige Jan Magnussen lørdag aften igen på plads i sit eget køkken i villaen i Roskilde. Denne gang var computeren sat op til at være en McLaren M23-racer, som Emerson Fittipaldi vandt VM i Formel 1 i tilbage i 1974.

Den 73-årige brasilianer var såmænd også på plads foran en skærm et andet sted på kloden, men det tænkte Magnussen ikke meget over i sin simulator, som han har lånt med hjem fra sit og Ronnie Bremers pt corona-lukkede firma, MB Racing tæt på Københavns Lufthavn.

Dels er Fittipaldi en af de langsommere på banen - en lidt afkortet udgave af Nürburgring, som den kendes og køres på i dag og også blev kørt på omkring årtusindeskiftet, hvor Magnussen vandt et 1000 kilometers løb i en Panoz-racer. Dels er Magnussen fuldt ud koncentreret om sit eget race og har ikke tid til at tænke på, hvem han er oppe imod.

I første omgang er det ham selv under den åbne træning.

I tæt på en time kører ham omgang på omgang uden tilsyneladende at lægge mærke til, at han har fået selskab i det store åbne køkken, hvor havedøren bliver åbnet og lukket for at lade de to hunde komme ud og ind.

Der er tilstræbt original lyd fra motor og gearskifte i de store lydtætte ørebøffer, så Magnussen generer heller ikke »den anden vej« - kun kommer der med jævne mellemrum et ordentligt »klamp«. Men sådan må det være, når man først nedbremser ind i hårnålesvingene i absolut sidste øjeblik, og det er Jan Magnussens varemærke.

- Fysisk er det ikke hårdt, men det er nøjagtig de samme ting, det kræver, som i rigtigt racerløb - fuldstændig fokus. Det gælder om at lære - og undgå - alle de små bump på banen, og det handler om at finde den hurtigste vej, og så bare gentage det igen og igen. Virkeligheden er federe, synes jeg, for der er der konsekvenser ved kasse ét, hvis du laver en fejl. Her kører du bare videre. Men det er stadig fedt, siger Jan Magnussen, da han endelig giver sig selv et lille pause mellem træningen og kvalifikationskørslen.

Han har fået selskab af blandt andre sin danske PR-mand, Nikolaj Karlshøj, der stiller spørgsmål stillet af følgere på Magnussens Facebook-side før, under og efter løbet en uge tidligere - og siden sender Karlslhøj løbet »live« fra køkkenet samtidig med, at der diskuteres ideer med andre med teknisk indsigt i den rutinerede racerkørers kreds, så set-up'et kan gøres endnu bedre og der måske ligefrem kan komme penge i det.

- Det er jo noget helt nyt. Faktisk blandt andet min PR mand i USA sad sammen med en håndfuld andre og sagde, hvad skal vi så få tiden til at gå med, da alle løb begyndt at blive aflyst på grund af corona, og så lavede de »The Race«. Jeg blev inviteret med til The Legends, og det startede jo i det små, og nu efter seks løb er der potentielt en millard mennesker, der kan se det direkte på tv.

- Vi får absolut ingenting for det, men vi arbejder på, hvordan vi kan kapitalisere på det. Det har skabt en masse interesse, og jeg kan faktisk ikke se, hvorfor det ikke skulle fortsætte efter, at vi forhåbentlig mmer i gang i gang med at køre rigtigt race. Man kunne jo bare flytte de her løb til om onsdagen, når der var løbsweekend, siger Jan Magnussen.

Han bliver treer i kvalifikationen efter Jenson Button og Juan Pablo Montoya, og hvor den britiske Formel 1-verdensmester fra 2009 og siden holdkammerat i McLaren med Kevin Magnussen stikker af, da startlamperne slukkes, så får Magnussen overhalet colombianeren, der vandt syv Formel 1-løb mellem 2001-06 og siden fik endnu større succes i Nascar og IndyCar i første sving, en dobbelt-hårnål.

Straks efter første af de seks omgange, løbet varer, er Magnussen helt oppe i slipstrømmen på Button, men netop som et angreb synes under opsejling indenom i selvsamme sving, drøner Montoya forbi på ydersiden, og Magnussen ender på tredjepladsen.

- Jeg kunne se Montoya i bakspejlet, men jeg lavede nogle små fejl ind i første sving, som jeg så tager med videre. Det er enormt rytmebaseret - præcis som i rigtige løb. Jeg har prøvet at køre ned af langsiden ved Le Mans i så kraftigt regnvejr, at jeg kunne se forruden og absolut intet andet - og alligevel vidste jeg præcis, hvor bremsepunktet var, siger Magnussen og fortæller, at han bruger omkring en times tid om dagen i simulatoren - og når der fredag så kommer den rigtige bane og det rigtige set up (bilens indstillinger på computeren), skruer han lidt op.

- Jeg synes jo selv, at jeg er ved at blive helt god til det, men det er jo ikke som sim-kørerne. Jeg vil tro, at hvis jeg tog mig helt vildt sammen og kørte en i mine øjne fejlfri omgang, så ville jeg være fire sekunder langsommere end dem. De er bare helt vildt dygtige, siger Jan Magnussen om de professionelle e-sports-kørere, der har deres egen serie i »The Race« og kører efter en førstepræmie lydende på en tur i en rigtig Formel 1-simulator.

Næste løb for The Legends kommer til at foregå i en Brabham BT44, som var med i Formel 1-løbene i 1975 med Carlos Reutemann vindene tre grand prixer.

Her billeder fra Magnussens køkken. Foto: Jeppe Lodberg