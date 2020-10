Billeder: Målscorer flået omkuld af holdkammerat

Da Jonathan Canto scorede til 2-0 for Roskilde KFUM i lørdag eftermiddags møde i 2. division mod Brønshøj, lignede han en mand på vej ud i et længere jubelløb.

»Men det kommer du ikke«, synes holdkammarat Mads Julø at tænke, for lille vævre Canto nåede kun at tage 10-15 skridt på vej forbi Julø, der så fandt brydergrebet frem fra baggården og lagde HB Køge-lejescenden effektivt ned med arme om krop og hals. I græsset med dig, makker, og der kunne holdkammeraterne så komme og fejre med.