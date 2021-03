Billeder: Løbevillige Ishøj

Ishøjs toere har med cheftræner Erdogan Aslans nok lidt overdrevne ord mistet 1000 divisionskampe hen over vinterpausen, og primært er de blevet afløst at unge talenter.

- Profilmæssigt og individuelt er vi blevet svækket, men jeg håber på, at vi får et mere homogent hold. Vi træner med utrolig meget intensitet og med stor løbevillighed, siger Erdogan Aslan og fik i hvert fald syn for sagen ved tirsdagens træning, hvor han grundet et par afbud selv måtte smide vinterfrakken, da der skulle spilles til to mål.