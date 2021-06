Billeder: Lejre FC ud af pokalen med fanen højt

Se billedserie Osted stadion blev indhyllet i røg fra romerlys og kampen måtte afbrydes i et minuts penge straks efter første fløjt. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DAGBLADET - 09. juni 2021 Af Jeppe Lodberg

Det var lige så Lejre FC-cheftræner Andreas Sønderskov Nielsen kom i det nostalgiske hjørne og begyndte at mindes de tidre, da han selv spillede på førsteholdet og det hed sjællandsserien, da Osted Stadion tirsdag aften lagde græs til det nuværende serie 4-mandskabs 4.rundekamp i Sydbankpokalen mod Herlev fra danmarksserien.

Det pragtfulde sommervejr og den lille drøm om sensationen havde lokket 250 tilskuere ud og stå ved de høje bander, og der blev indledt med både festlig og ulovlig afbrænding af store romerlys, så kampen måtte afbrydes efter et halvt minut spil.

Den ene linjedommer kunne intet se - og i øvrigt heller ikke trække vejret grundet den kraftige røgudvikling - men efter et minuts tid kunne løjerne genoptages, og det blev en festlig aften med endog rigtig god stemning både på og udenfor banen.

Herlev vandt med 4-1 - og scorede alle målene, for efter at bragt gæsterne i front efter 20 minutters spil med et fladt langskud så langt ude ved stolpen, at Lejre-keeper Silas Bach Nielsen opgav at prøve at nå bolden, scorede Herlevs Christoffer Brix i eget net fire minutter senere.

Det gjorde han, da Lejre-anfører Jeppe Larsen - igen-igen - kom i friløb i højre side og så fik afsluttet fra spids vinkel. Bolden havde nok ramt hjørneflaget i modsatte side, hvis den havde fået lov at fortsætte, men Brix kom drønede »hjem« for at rydde op for sit eget boldtab og hans tiltænkte glidende los til hjørnespark blev ikke vinklet ordentligt, og så smadrede han bolden i mål via indersiden af den stolpe, bolden allerede havde været forbi én gang.

Selvmål eller ej - publikum gik amok, og hjemmeholdets spillere knoklede på, det bedste de har lært. I hvert fald så længe kræfterne rakte.

Op til pausen var der flade batterier, og Herlev - der stillede med blot fem fra førsteholdstruppen heraf tre perifære og ellers serie 2-spillere - fik både et nemt hovedstødmål ved Daniel Tocado og et Lejre-selvmål annuleret for offside i de sidste minutter, så 1-2 halvvejs.

I anden halvleg styrede Herlev begivenhederne sådan nogenlunde efter behag. Lejre-spillerne sloges videre og fik da tilkæmpet sig en håndfuld hjørnespark, men i nærheden af at score kom hjemmeholdet ikke førend i sidste ordinære minut, og da havde gsterne scoret yderligere to gange.

Først - efter et dusin minutter - ved Ahmad Traore, der nemt trak udenom Silas Bach og scorede i tomt mål, da Lejre-forsvaret var spillet tyndt. Og så endnu et hovedstødsmål med 20 minutter igen - signeret Herlevs »rigtige« anfører Lasse Meinert, der ligesom Valton Iseni har karantæne, når DS-holdet spiller onsdag, og derfor fik fuld spilletid i Osted.

Christian Jørgensen var med hovedstød tæt på reducering dér til allersidst - 20 sekunder efter, at han bedt sin målmand og at losse et målspark langt pokker i vold, for han havde simpelthen ikke flere kræfter til noget som helst. Hvorefter Silas Bach sparkede kort til sin midtstopper, der så måtte drive bolden frem. Det var rendyrket ondskab, men Lejre fik altså lige et sidste hjørnespark og Christian Jørgensen havde åbenbart lidt kræfter tilbage, men hans forsøg blev reddet på målstregen.

Så det blev ved 1-4, og hjemmeholdet blev klappet taktfast af banen efter en heroisk indsats.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg