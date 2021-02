Billeder: Køges volleykvinders første medalje

- Der findes andre farver, og der er en anden turnering, der er lidt større. Men jeg er meget glad og stolt over, at vi nu kan hæve den første seniormedalje. Så er der lig'som hul igennem.

I afgørende sæt trådte holdets benjamin, 18-årige Emma Dalsgaard for alvor i karakter med stærke smasher og ditto parader. Og da hun med to skarpe server bragte Køge på 16-11, begyndte det at ligne en afgørelse i en grad, at gæsterne tog sin anden time-out på kort tid - og så servede Dalsgaard også til 17-11.