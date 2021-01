Køge-jubel over et vundet point.

Billeder: Køge tog sæt fra Holte

Team Køge Volleys kvinder i Ligaen storspillede i halvandet sæt mod Holte i tisdag aftens kamp i Køge, som gæsterne endte med at vinde 3-1.

I andet sæt og et stykke ind i tredje var Køge dog mere end godt med og pressede favoritterne i lange bolde med stenhårde smash, gode opsamlinger og en kasten sig rundt efter bolden.

Desværre fik ingen tilskuere den fine forestilling at se, men for Køge lover spillet godt i det videre spil om at komme i semifinalen. Først venter den sidste grundspilskamp mod Gentofte lørdag og derefter kvartfinaler.