Billeder: Køge-piger slog Brøndby for første gang

Køge Volleys kvinder i Ligaen har som målsætning at vinde medaljer i denne sæson, og kommer man ikke fra Holte eller Brøndby, så plejer det at være det samme som at sige, at man drømmer om bronzemedaljer, for de to klubber har fordelt guld og sølv mellem sig lige siden 2011 med undtagelse af 2015, hvor Lyngby nappede sølv foran Holte og efter Brøndby.