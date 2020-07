Billeder: Køge og TIK gør klar til en umanerlig hård 2. division

Torsdag aften var første træningsdag for Køge Håndbolds mænd efter sommerferien, mens det var den anden for TIK Taastrup fra samme 2. division, der fløjtes i gang omkring den 20. september.

Godt syv uger har de nye i trupperne til at lære holdkammeraterne at kende for, og lige så lang tid har alle de »gamle« til at finde hinanden igen, inden det går løs - og det i den endnu ikke åbnede Køge Arena med »naturligvis« taastrupperne som gæster.