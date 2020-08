Billeder: Køge Nord udnyttede Karlslundes ineffektivitet

- Ja ja, vi har haft et forsøg på stolpen hver.

Lød det fra Køge Nord FCs skadede angriber Simon Backmann i pausen af lørdagens danmarksseriekamp i Karlslunde. Udtalelsen var såmænd lige så sand, som den var tilsat et stort smørret grin.

0-0 på tavlen dér var ingenlunde et retvisende billede på kampen hidtil - det var vel snarere stolpeskuddene: Hvor Karlslundes var efter et fint gennemspillet angreb og med Andreas Stær som afsender, så var det Mustafa Simsir, der fik sendt bolden på opstanderen hos hjemmeholdet efter en solotur, hvor han fik to gange fik bolden heldigt med sig og slutteligt rettet sin afslutning af.