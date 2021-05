Billeder: Køge Nord hjulpet i oprykningsspil

Se billedserie Ibrahim Samrawi og BSF-anfører Mads Randrup. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DAGBLADET - 16. maj 2021 kl. 20:41 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Tre point i grundspillets sidste kamp, og Køge Nord FC ville tage sine 34 point med over i Oprykningsspillet for danmarksserierne. Uafgjort i Ballerup, og så risikerede de blåstribede at blive overhalet af KFUM. Og nederlag til BSF, så kunne både KFUM og Union overhale.

Det så til en start fornuftigt ud for køgenserne på kunstbanen ved Ballerup atletikstadion, for efter fem et halvt minut blev Mustafa Simsir i Køge Nords vel egentlig første angreb - en omstilling - løbet ned bagfra, da han trak ind i feltet til det, der lignede et klart straffespark.

Problemet var bare, at dommer Anders Foght var af en anden opfattelse og bad »Musti« om at lade være med at smide sig så teatralsk, så gæsterne fik ikke forsøget fra de 11 meter.

Og der var flere problemer, for enten blev der ikke afsluttet eller også blev der afsluttet sløjt på den gode håndfuld temmelig åbne chancer Køge Nord producerede siden hen, og så kunne BSF-anfører Mads Randrup med et ordinært kvarter igen pande en frisparksserv ind bag Andreas Piilgaard til 1-0 føring.

Køge Nord prøvede med en vedholdende offensiv, men de store stærke balleruppere afviste alle tilnærmelser, og som tiden gik, fandt gæsternes træner, Carsten »Casser« Jensen, sin telefon frem og søgte hjælp i opdateringerne fra de øvrige kampe.

Dén hjælp fik han - Ishøj vandt med 3-1 hos KFUM og sikrede sig dermed også videre til oprykningsspillet. Og for længst Top 4-sikrede Frederikssund var venlige at slå Union med 4-2 på eget græs.

Køge Nord ryger med over i det fine selskab med sine 31 point - 16 færre end puljevinder Karlsunde, syv efter Frederikssund og fire bag Ishøj. De fire skal spille dobbeltopgør mod pulje 2's fire bedste, og inden sidste runde på onsdag dér er Herlev (40), Ledøje/Smørum (36) og Gentofte/Vangede (36) sikre på avancement. Sidste hold bliver enten Allerød (35) eller Greve (32), så køgenserne starter så at sige med minus fire point i kampen om to oprykningsspladser.

