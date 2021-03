Billeder: Køge Nord FC sluppet fri

Og nåh ja, så kunne cheftræner Carsten Jensen efter udelukkende boldtræning slutte af med spil til to mål - otte mod otte, der nåede at blive syv mod syv, inden årets første træningsaften blev til fyraften og spillerne hoppede ind i deres små og mellemstore biler for at køre hjem i bad.

16 mand var, hvad »Casser« havde at gøre godt med - heraf to prøvespillere. Syv mand havde meldt afbud af så forskellige årsager som arbejde, barsel, svendeprøve og skader. Og et enkelt corona-relateret forfald var der da også, og vist nok et spillerstop ved Mohamed Mojab, der har svært ved at få arbejdet og den træningsmængde, det kræver for at være med i toppen af danmarksserien, til at gå op i en højere enhed.