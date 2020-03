Se billedserie Martin Koch med stikning. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Billeder: Koch sikrede 2-0 sejr

Sport DAGBLADET - 06. marts 2020 kl. 20:57 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To ændringer i startopstillingen havde Auri Skarbalius foretaget på sit HB Køge-hold til fredag aftens særegne hjemmekamp for tomme tribuner mod Vendsyssel i forhold til sæsonpremierenederlaget i Vejle - og det var på dagen nærmest nok til at forvandle de blå/sorte.

Ud fra start'eren var røget kanterne Stephan Petersen og Jubril Adedeji, og ind var kommet de to, som også afløste dem i Vejle - Martin Koch og Tobias Christensen - og de klædte holdet, der generelt set var i helt anderledes boldkontrol end fem dage tidligere.

De lyserød-klædte gæster var til en start en del i boldbesiddelse, men værterne var i fin balance og langt mere målrettede i deres omstillingsspil end Vendelboerne, der blot kom frem til tre ufarlige hjørnespark i løbet af første halvdel af første akt.

HB Køge for sin del havde allerede efter 53 sekunder en mægtig mulighed efter opspil og indspil i feltet af netop Tobias Christensen og Martin Koch, som stak angrebsmakker Jakob Johansson fri i spids vinkel. »Jo« kom rundt om keeper Peter Friis Jensen og afsluttet, men Jeppe Svenningsen nåede tilbage og reddede på stregen.

Efter 13 minutter var det Mark Gundelach, der med et skarpt indlæg var ophavsmand til et Koch-hovedstød lige om nærmeste stolpe, og efter en halv time kunne måltavlen såmænd godt have stået på 3-0, men Jakob Johansson gled, da han skulle afslutte fint forarbjede af Magnus Häuser og Tobias Christensen tæt under mål.

- De spiller lige igennem os, råbte Vendsyssel-cheftræner Johnny Mølby og det havde han ikke behøvet.

Det var godt nok ganske rigtigt, men der ingen grund til at hæve stemmen - alle kunne have hørt ham, havde han visket det.

Marian Huja noterede sig for aftenens »tætteste på« efter HB Køges første hjørnespark efter 36 minutters spil - en kort variant, som anfører Martin Vingaard i anden omgang sendte fladt ind midt for mål, hvor den portugisiske midtstopper kom glidende til og tordnede bolden snert om stolpen.

Først i halvegens siste minut blev HB Køge fanget i ubalance og Ali Messaoud fik lidt af en friløber, hvor Vingaard ikke turde tage grovfilen i brug på kanten af feltet for at redde kammeraterne ud af kattepinen - men så havde hjemmeholdet jo Kevin Ray Mendoza, og han er varm for tiden.

HB Køge og Martin Koch nåede inden pausen at have et par absolutte artigheder, men 0-0 holdt lidt endnu - også selv om HB Køge kom blæsende ud til anden halvleg med både vind og søvregn i ryggen.

Men så fik Martin Koch hul på ketchupflasken med to scoringer fra det 56.-58. minut. Først pandede han en Vingaard-frisparksserv på trekantsammenføjningen for selv at halvflugte riposten i mål. Og så jokkede han lidt i Mark Gundelachs flade indlæg ved bagerste stang - og var først på den løse bold i det lille felt.

2-0, og så var den kamp afgjort, selv om gæsterne i de sidste 20 minutter fik most spillet lige vel tæt på HB Køges felt. Det var stadig de blå/sorte, der skabte de største muligheder, men Tobias Christensen var vendelboerne nådig.

Her billeder fra kampen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen