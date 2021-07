Se billedserie Ali Steinlein (tv), Gustav Gjøg, Nickolai Kaae og Hervé Gamys. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Karlslundes oprykkere i gang

Sport DAGBLADET - 17. juli 2021 kl. 19:39 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Efter tre ugers sommerferie mødte størstedelen af Karlslundes oprykkere lørdag ind til den første træning som forberedelse til livet i 3. division. Godt en håndfuld spillere havde fået overbevist cheftræner Henrik Johannesen om det tilforladelige i, at de liiiige holdt op til en uges ferie mere, men sådan er vilkårene i en rendyrket amatørklub - og det er Karlslunde så heller ikke meget længere.

I hvert fald kunne Johannesen fortælle, at klubben har en ansøgning inde hos DBU om at blive kontraktklub, og »målet er i første omgang at skrive en-tre DBU-kontrakter«.

- Jeg synes, at det er meget positivt. Dels sender det et godt signal, og dels betyder det, at vi kan leje/låne spillere, hvis det skulle blive aktuelt, lød det fra Henrik Johannesen, der nu ikke har aktuelle planer i den retning.

Han er godt tilfreds med de erstatninger, der er kommet for de, som er stoppet.

Væk er - mest prominent - Stephan Petersen, som grundet overrevet korsbånd og 35 år på bagen har besluttet sig for at stoppe karrieren efter flere hundrede kampe på topplan i FC Nordsjælland, AGF, Silkeborg og HB Køge. Men han er nu ikke helt væk, og var ikke alene med, da de nu tidligere holdkammerater skulle gennem sæsonens første opvarmning - han stod for den.

- Vi tager det løbende, hvad Stephan skal lave. Han har haft så stor »impact« på holdet og klubben, fordi han er, som han er som - også som menneske, så selvfølgelig skal han fortsat være her, lyder det fra cheftræneren.

Tabt er også - vel lige så tydeligt - den notoriske topscorer Mark Moesgaard, der lægger støvlerne på hylden for at passe på familien og eget firma. Og det som bare 24-årig.

Også farvel til Jakob Kloppenborg, der mest var »10 minutters-indhopper«, til Niklas Myhrmann, der blev knæskadet til sin første træning i vinters og er taget tilbage til Avedøre - og til reservekeeper Sebastian Blynov.

Til at tage kampen op i målet med Patrick Christensen har Karlslunde i stedet fået tilgang fra AB Tårnby nedrykkere til 3. division, Dimitrije Jensen.

Fra en anden nedrykker til/konkurrent i den kommende sæson, nemlig Holbæk, er midtstopperne med HB Køge-fortid Gustav Gjøg og Hervé Gamys kommet til, mens der til de mere offensive pladser er kommet spillere som Mathias Lundsgaard Gonzales fra Fremad Valby samt et gensyn med Mathias Rehder.

Desuden støder backen Gustav Strøm til fra HB Køges ungdomsafdeling, mens 32-årige Mark Sundstrup har fundet støvlerne frem igen efter reelt at have stillet dem i depot for halvandet år siden i Frem.

Her billeder fra Karlslundes første træning. Foto: Jeppe Lodberg