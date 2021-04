Billeder: Karlslunde vandt tamt topopgør

Efter den halve time måtte Karlslunde-keeper Patrick Christensen således ned i fuld længde for at vifte et tørt langskud fra Jeppe Brædder om fjerneste stolpe - og på »affaldet« fra det efterfølgende hjørnespark løftede gæsternes Jacob Østbjerg bolden på overliggeren.

Det lignede også slutfacit, selv om Union i sidste ordinære minut havde et hovedstød mod tomt mål, som Fillip Bidstrup fik losset væk. Men så var der også lige »de ekstraordinære minutter«, og på omstilling i fjerde tillægsminut blev benene forsøgt fjernet under Rasmus Winther Svendsen både en og to gange i feltet, og da Marcus Winberg ikke formåede at score på Winthers »cut-back« fra kanten af det lille felt, fik Karlslunde straffespark på en art efterbevilling.