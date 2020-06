Billeder: Karlslunde sikrede sig oprykningskamp 2

Karlslunde og AB Tårnby mødtes lørdag i den første kamp om at rykke op i 2. division, hvor reglerne på forhånd er lidt specielle: De to hold har nemlig så at sige taget dét pointtal med til kampen, som de hver især havde, da sæsonen blev afblæst pga. coronaen. På dét tidspunkt lå AB Tårnby med 32 point, mens Karlslunde havde 31.

Og af dén grund skal Karlslunde også bruge fire point i de to kampe for at rykke op, mens AB Tårnby kan nøjes med to. Og med andre ord betyder det også, at hvis amagerkanerne havde vundet i lørdagens kamp i Karlslunde, så var der aldrig kommet en kamp 2 - for så var Tårnby allerede oppe.