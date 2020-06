Billeder: Karlslunde ikke tæt på oprykning

Karlslunde skulle »bare« vinde lørdagens kamp på Tårnby Stadion, så var klubben for første gang nogensinde i fodboldens 2. division. Men Henrik Johannesens tropper var reelt ikke i nærheden af at slå AB Tårnby i denne returkamp mellem nummer ét og to i den coronaforkortede danmarksseries pulje 2, og efter hjemmeholdet havde vundet med 2-1, måtte Karlslunde-cheftræneren have nogle minutter for sig selv først helt ude ved hegnet bag eget mål og siden op af stolpen.