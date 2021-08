Billeder: Karlslunde fik kun 28 minutter

Karlslunde startede ganske vist aggressivt til glæde for det sparsomme hjemmepublikum, men da frontløber Mathias Rehder efter otte minutters spil blev stukket fri i feltet af Fillip Bidstrup og afsluttede med noget, der mere mindede om en tværpasning end et skud mod mål, var gassen allerede så småt begyndt at gå af ballonen.

Bogstaveligt talt.

I forbindelse med behandling af en skadet spiller lige efter råbte Vanløse-keeper Lasse Krogh dommertrioen an og spurgte til rigtigheden i at fortsætte for »der bliver helt mørkt«. Spillet blev lige sat i gang, de mørke skyer rumlede, og så fløjtede dommer Jonathan Nilton af for at følges med spillerne i omklædningsrummene for at afvente vejrsituationen for i første omgang 25 minutter.