Billeder: KFUM var ikke klar

Nuvel, københavnerne var som fluer i en flaske og angreb med mange mand og hele tiden, så de var da problematiske at holde styr på. Men det er før set i fodboldkampe, at så går man lige ind og er lidt fysisk i en nærkamp eller to, spiller bolden rundt i egne rækker og får lidt ilt til overetagerne.

Nede med to efter slet ikke at have været med i første halvleg, kom hjemmeholdet da heldigvis anerledes aggressivt ud til anden halvleg, og efter ti minutter halvflugtede Oliver Lassen en meters penge forbi mål efter KFUMs første hjørnespark.

Vanløse fik i det sidste ordinære kvarter pillet brodden af KFUMs sats på udligning, men i overtiden fik hjemmeholdet et par artige forsøg for at stjæle et point, da den sene indhopper Josef Moussa et par gange listede sig uden om alt andet end årvågne Jonas Juhler-Nøttrup. Første gang fik Aske Andersen i medløb flugtet bolden snert over tværribben, og anden gav fik KFUM et hjørnespark, hvorfra bolden røg frem og tilbage foran Vanløse-målet i hovedhøjde, sluttende af med et Luka Dumic-hovedstød, som keeperen dog nemt kunne pille ned.