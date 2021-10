Se billedserie Lucas Sander Petersen med afslutning, men se støttefoden....

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: KFUM til hundene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: KFUM til hundene

Sport DAGBLADET - 23. oktober 2021 kl. 22:03 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

At der skulle gå 40 minutter, inden kumferne kom helt fortjent bagud med 0-1 kan, som en af de mange skadede holdkammerater tørt konstaterede i pausen, alene tilskrives, at århusianerne heller ikke var ret gode.

Faktisk skabte de rødklædte gæster nærmest ingenting ud af en næsten konstant boldbesiddelse og vel ikke tabende en andenbold.

Først lige før den halve time fik VSK'erne afsluttet mod mål - to gange og lige på keeper Max Christensen fra feltets kant overfor et forstenet forsvar.

KFUM "svarede igen" med sit enlige forsøg, da Victor Fiala flugtede riposten fra et clearet indkast et per meter forbi rammen, og kedelige ti minutter senere faldt målet:

Frederik Winther prøvede at få et frispark lige uden for gæsternes felt, men det fik han ikke, og så fik bolden én over nakken af en forsvarer - frem til Magnus Clemmensen, der ret uantastet løb ned og tordnede bolden ind i det lange hjørne fra spids vinkel i højre side.

0-1 holdt til pausen, hvor det må formodes, at hjemmeholdet fik en røffel af de større - og umiddelbart så det ud til at virke, og i løbet af fem minutter havde KFUM brændt mere offensiv energi af end i hele første halvleg - sluttende af med et indlæg fra Aske Andersen på Fialas fremlægning og til forreste stolpe, hvor Oliver Lassen dog kun kunne glide bolden ind benene på VSKs målmand.

Drømte de blot 180 tilskuere i den pragtfulde sensommersol om et ret sæsontypisk KFUM-comeback i løbet af anden halvleg, så blev de rusket tilbage til virkeligheden efter en lille times spil:

Max Christensen boksede et indlæg fra sin venstre side videre ud i højre side af feltet - og lige til en modstander, der sendte bolden fladt på tværs, hvor Jacob Getachew Andersen drejede kuglen i mål med hælen til 0-2.

Keld Hansen reagerede fra bænken og sendte Lucas Sander Petersen ind til debut efter, at hans spillercertifikat endelig nåede frem sent fredag - og anfører Luka Dumic blev sendt op ved siden af Oliver Lassen efter at have ageret defensiv midtbanemand.

Det mest synlige ved de ændringer var, at det var til at se, at Lucas Sander skal bruge mere tid på at finde sig til rette - på holdet og med bolden.

Med et lille kvarter lossede spejlblnake Jonas Andersen VSK på 0-3, og først dér genfandt KFUM lysten til at prøve at score mål.

Amin El Barrani havde et fint fladt skud udefra, som Kasper Mossin dog fangede ved sine højre stolpe, og med otte ordinære minutter igen headede Luka Dumic så Oliver Lassen fri til en knastør reducering.

Dumic havde lidt senere et forsøg lige om det fjerne kryds, men det blev ved 1-3, og efter kampens afslutning fik KFUM-anføreren så direkte rødt kort for at fortælle dommeren et par sandheder. Dumt, når det er ufejlbarlige Benjamin Svedborg, der bestemmer.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg