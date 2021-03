Se billedserie Dino Karjasevic runder Adnan Curovic. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: KFUM tættest på sejr hos AB

Sport DAGBLADET - 21. marts 2021 kl. 17:52

Det kan godt være, at ABs femmere i 2. divisions pulje 2 havde bolden mest efter første halvleg, som akademikerne også vandt 2-0. Men Roskilde KFUMs oprykkere var nu ganske godt med, og efter pausen tog gæsterne nærmest helt over på en temmelig fin græsbane i Gladsaxe Idrætspark både hvad angår spil og chancer, og det var i allerhøjeste grad fortjent, at Dino Karjasevic med to hovedstødsmål på lange indlæg fra henholdsvis Morten Jørgensen og Rasmus Hansen sørgede for udligning og dermed pointdeling.

Karjasevic var også en skostørrelse fra at score yderligere, og Mads Julø havde drøn på overliggeren ved stillingen 2-1.

Godt midtvejs i en jævnbyrdig første halvleg, hvor KFUM stod godt organiseret til at tage imod ABs kvikke kombinationsspil, øgede værterne presset mod Max Christensens mål, men stadig uden at skabe det store. Men seks minutter før pausen fik AB så hjælp, da Erkan Firat var ude med riven på kanten af feltet, og Frederik Christensen scorede sikkert på det givne straffespark.

Og det nåede lige at blive 2-0, da den tidligere FC Roskilde-kant Mathias Kisum blev stukket i friløb efter tre kvarter spil - mistænkeligt tæt på grænsen til offside.

Pausen bekom imidlertid Kisums bysbørn bedst, og der belv straks fra anden halvlegs start lagt et pres på værterne langt højere på banen end tilfældet hidtil havde været, og efter 17 minutter dirigerede Dino Karjasevic så Morten Jørgensens indlæg op i nærmeste målkrog.

Et dusin minutter senere var han tæt på at nå tredjebolden fra et hjørnespark i det lille felt, men keeper Jonathan Fischer fik sat sig ned og raget kuglen til sig. Ni minutter før tid drønede Mads Julø så på overliggeren efter solotur, og igen var Dino Karjasevic over riposten, men Fischer fik klaret, og så lignede det jo unægteligt en smal hjemmesejr.

Men med 30 ordinære sekunder tilbage at spille slog Rasmus Hansen så et indlæg fra noget nær midten af banen i højre side - og instinktivt løb Karjasevic mod det lille felt fra venstre og pandede bolden ind ved nærmeste stolpe.

Her billeder fra kampen, der ikke skabte ændringer i tabellen andet end, at KFUM nu blot er et enkelt point fra den forjættede Top 6. Foto: Jeppe Lodberg