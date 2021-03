Billeder: KFUM sænkede Brønshøj

I den første halve times tid af lørdagens træningskamp mellem Roskilde KFUM og Brønshøj på »hvepsenes« temmelig glatte kunstgræsbane i Tingbjerg var boldbesiddelsen i omegen af 70/30 i gæsternes favør, og der var heller ikke så meget at sige til, at kumferne var foran med 2-0:

Men det var Morten Jørgensen, som efter 14 minutters ensrettet trafik mod Brønshøjs mål sendte et indlæg ind fra højre til midt i feltet. En forsvarsspiller fik et sløjt »touch« på bolden, og så var Mads Julø vaks ved havelågen og trillede stille bolden i mål ved fjerneste stolpe.

Og det var Morten Jørgensen, som små ti minutter senere og efter en kort hjørnesparkskombination igen smed en bold ind fra højre. Denne gang til Emre Selvi, som fik et aldeles glimrende »touch« og tørt hamrede 2-0 på plads.

Brønshøj kæmpede sig herefter lidt mere ind i kampen, men det var først på første halvlegs sidste spark, at keeper Max Christensen rørte bolden ved andet end tilbagelægninger, men Jonas Hemmingshøj afsluttede lige i favnen på ham.

Brønshøj kom også bedst ud til til anden halvleg, og Aleksandar Lazarevic reducerede til 1-2 på Thomas Gall fra straffepletten efter at være blevet nedlagt af Rasmus Hansen efter en energisk solotur. Men så var der lige Morten Jørgensen, og netop som denne pen stod og funderede over, om hans indlæg mon også duede i kraftig medvind, smækkede han søreme et afsted efter 63 minutters spil.