Billeder: KFUM mister profiler

Sport DAGBLADET - 23. juli 2020

Han plejer at være topscorer for Roskilde KFUM, men i den stærkt atypiske og forgangne sæson nåede Rasmus Tangvig i de ordinære kampe »kun« at score halvt så mange mål som Mads Julø. Til gengæld var det »Tanger«, der i den eneste kamp i det coronaplagede forår sørgede for sejrsmålet i udekampen mod Ledøje/Smørum, så kumferne rykkede op i 2. division for første gang nogensinde.

Torsdag aften, da Stefan Håkansson efter en måneds sommerferie kaldte til første træning, dukkede Rasmus Tangvig ikke op på anlægget i Lillevang, og det regner cheftræneren heller ikke med, at hurtigløberen gør i en i hvert fald overskuelig fremtid:

- Han er stoppet. Det er noget med, at han skal være far i efteråret, og så mener han ikke, at han har tiden, forklarer Stefan Håkansson om fraværet, der ikke var det eneste og nok heller ikke det mest markante.

For den helt store forskel på sidste sæson og andre sæsoner, hvor Roskilde KFUM har ligget godt til i toppen af danmarksserien uden at opnå oprykning, var, at de blå/hvid-stribede var bedre til at lukke af bagude og spille på et resultat.

Og manden, der i den grad har lært den kunst fra sig, Nicolai Høgh, er ligeledes stoppet. Som i »stoppet karrieren«.

- Han er 36, og det er ikke meget, han har set meget til familien i en lang karriere, så jeg kan godt forstå, at han vælger at prioritere dem nu. Jeg vidste godt, at et karrierestop var en af de muligheder, han ville overveje i ferien.

- Det lå lidt i kortene, og nok var Nicolai vigtig for os - men vi har andre, der kan spille pladsen, så det skal nok gå, siger Stefan Håkansson og håber på ellers at have intakt trup.

Der er spørgsmålstegn ved, om Martin Jensen kan få sit arbejde til at rime på, hvad der kræves for at spille i 2. division.

Det lykkedes ikke til første træning, hvor fem mere eller mindre nye ansigter var dukket op. Angriber/kant Emre Selvi er kommet til fra Ishøj - eller rettere kommet tilbage efter tre år ude, først et halvt år i Herlev, så halvandet i Odsherred og slutteligt ét i Ishøj:

- Jeg ville gerne have noget, der er tættere på, hvor jeg bor, og det er et spændende projekt KFUM har gang i. Og nåh ja, så vil jeg også gerne spille i divisionen, forklarede Emre Selvi.

Offensivspillerne Benjamin Zeka og Rasmus Hansen samt midtstopper Lasse Kjeldsen har alle det tilfælles, at de har spillet ungdomsbold i FC Roskilde, og de to sidstnævnte yderligere det tilfælles, at de nyligt er kommet hjem efter tre-fire års college-fodbold i USA.

Helt så langt vest på kommer Magnus Hatting ikke fra. Offensivspilleren, der egentlig »kun« er andenårs U19-spiller, kommer til fra Vejle, hvor han har spillet både U17 og U19-liga.

Roskilde KFUM præsenterer en gang i næste uge yderligere et par spillere med absolut lokal tilknytning og et par pæne cv'er.

