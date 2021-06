Billeder: Ishøj rykkede Herlev op

Se billedserie Mohamed Azaquoun har brændt straffespark. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DAGBLADET - 19. juni 2021 kl. 16:27 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Efter en første halvleg, hvor målchancerne kunne tælles på en uheldig savværkarbejders fingre var det spil til ét mål, da Ishøj lørdag var på besøg hos Herlev for at holde liv i egen mulighed for at rykke op i 3. division - og ikke mindst forhindre hjemmeholdet i at gøre det med yderligere to runder tilbage af danmarksseriens oprykningsspil.

Det var Herlevs mål, der nærmest udelukkede blev spillet til, og der var Ishøj-muligheder på samlebånd - den største så sent som i det sidste ordinære minut, da de skrigguld gæster fik et - set fra tribuen - lidt tvivlsomt straffespark. Men var kendelsen tynd, så var Mohamed Azaquouns eksekvering fra 11 meter-pletten åleslank, og lige til at snuppe for LAsse Gram i Herlev-målet.

Ishøj mosede på - skulle helst have de tre point, og keeper Yousuf Butt var med fremme ved hver en given lejlighed - og så skete det, der ikke måtte ske for gæsterne og så hjertens gerne for værterne.

I det tredje overtidsminut kom Ahmad Traore afsted på kontraløb. Butt nåede ned i sit felt, men kun dertil, hvor han så prøvede at dække af for den lille spirreevips skudmulighed, men han driblede rundt, og huggede til, og på stregen kunne Birol Serinkanli intet stille op.

1-0 til Herlev og folk stormede på banen i vild jubel. Og da den lige havde lagt sig - minsandten, så skete præcis det samme igen, og så kunne dommer Frederikke Søkjær lige så godt blæse kampen af: Alle med tilknytning til Herlev lå ovenpå den nu dobbelte målscorer, mens samtlige Ishøjspillere lå som forstenet på kunstgræstæppe og græmmede sig.

2-0 til Herlev, der kunne, burde og skulle have været besejret med noget nær det dobbelte - og som tager turen op i 3. division sammen med Karlslunde.

