Billeder: Ishøj-remis mod divisionshold

Sport DAGBLADET - 03. august 2020 kl. 23:49 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke meget Ishøjs trætte danmarksserietropper var i boldbesiddelse i anden halvleg af mandag aftens træningskamp mod FA2000 fra Frederiksberg og 2. division.

Alligevel og med megen rette var følelsen blandt cirka 250 tilskuere, at de rød/sorte burde have trukket det længste strå i kampen, der sluttede 2-2.

Hjemmeholdet havde nemlig i dén grad været dominerende og kunne have været foran med en håndfuld mål i stedet for »blot« 2-0, som der ville have stået på en bemandet måltavle, hvis der havde været en på stadionbanen i Ishøj Idrætscenter.

Allerede efter 25 sekunders spil burde Mohamed Azaquoun have bragt værterne i front, da han kom alene med FA2000-målmanden takket opspil af Jean Claude Bozga i dennes første kamp siden skiftet fra HB Køge og så en stikning fra Bynjamin Salievski. Men »Aza« overplacerede sit forsøg mod fjerneste målkrog.

Efter 12 minutters spil var det Christian Offenbergs tur til at misbruge en af de helt store, da han pandende Salievskis indlæg over mål fra det lille felt - og indimellem havde gæsterne såmænd også haft en gigantisk mulighed, da Ricki Olsen lagde alt for kort tilbage til sin målmand i sin første optræden i Ishøj-trøjen.

Den tidligere HB Køge- og Helsingørspillers eneste fejl som 6'er i første halvleg, som der var spillet knap en halv time af, da Offenberg fra spids vinkel scorede til 1-0 efter angreb igen sat i gang af Bozga.

Gæsternes Lucas Lodberg ville gerne have haft et straffespark, da anfører Mikkel Vestergård - igen - flåede ham omkuld.

Men han vurderedes at være blevet kastet ind i det storkriminelle område, så kun frispark, og da det var afværgret, forærede et par FA2000-folk bolden til Mohamed Azaquoun midt på banen via en tilbagelægning af fem meters længde.

»Aza« løb de resterende 50 meter ned og udplacerede nemt målmanden til 2-0, og han burde have gjort det til 3-0 kort før pausen, men formåede at ramme en modstander fra fri i det lille felt, så bolden strøg forbi mål.

FA2000-cheftræner Jesper »Købmand« Pedersen skiftede 11 mand ved pausen - kollega Erdogan Aslan et par stykker - og som tiden gik, blev gæsterne varme og værterne trætte i en selvforstærkende spiral.

Ishøj var stort set ikke på bolden, men i den første halve time var deres målfelt nok belejret, men målet ikke truet af al gæsternes småspil.

Først da Frederiksberg-klubben satte et angreb ind med to stationer fra midten af banen i højre side til venstre side af feltet blev det farligt, og så scorede Matin Al-Atlassi via nærmeste stolpe.

Og et par minutter før tid fik Simon Sinkjær udlignet efter en misforståelse mellem forsvar og målmand.

