Se billedserie Adnan Mohammad klapper bolden på overliggeren. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Ishøj fik hul på bylden igen

Sport DAGBLADET - 11. oktober 2020 kl. 21:09 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Bundprop Husum fra danmarksseriens pulje 1 kom ikke for at spille offensiv, udfordrende fodbold, da de søndag var på besøg hos Ishøj, der har netop dét som sit varemærke, men også har måttet erkende, at slig sag kun havde ført én sejr med sig ud af de sidste fem kampe.

Senest havde Erdogan Aslans tropper tabt med 0-1 hos Køge Nord FC tre dage forinden trods stor dominans, men selv om det lignede, at det første, man lærer, når man melder sig ind i Husum Boldklub, er at råbe »clear den«, nåede det kvarte tusinde tilskuere ikke for alvor at blive nervøse for en gentagelse af kampen i Køge.

Gæsterne var kun én gang over midterlinjen, inden Osama Akharraz efter godt 20 minutters spil bragte Ishøj i front, nemlig da Asmat El El Ouargui forsøgte sig langt udefra og skød langt og fladt forbi Thobias Henriksens mål på en omstilling efter et kvarter tapper lossen væk.

Tro mod kampens hidtidige forløb faldt føringsmålet efter opspil i højre side, hvor Ricki Olsen strøg mod baglinjen og med hælen lagde bolden tilbage til Mohamed Azaquoun, som for sin del servede den ind midt for mål, hvor Akharraz smed sig og med panden udplacerede Rasmus Brix i Husum-målet.

Først med lige så lang tid tilbage af kampen, som der blev spillet inden 1-0 målet, kom 2-0'eren. På fint forarbejde af Mohamed Azaquoun og Yusuf Onurlu punkterede Saban Øzdogan gæsternes eventuelle drømme om at få noget med hjem.

Onurlu sørgede efter vist lettere utilsigtet bandespil med Osama Akharraz for 3-0 efter 77 minutter, og nu var der da for alvor hul på bylden. Bare minuttet efter driblede Azaquoun sig fri foran feltet og trykkede fladt af. Keeper Rasmus Brix fodparerede, men lige ud til Osama Akharraz, der stille kunne putte 4-0 i rusen.

Jean Claude Bozga headede to minutter senere bolden i mål på Ishøjs 12. af i alt 15 hjørnespark, men der blev dømt frispark på keeperen - hvilket måske ærgrede den store rumæner i en grad, at han i sidste minut besluttede sig for at aflevere bolden lige til de blåstribedes Mohsen Charrat, der gav den videre til Jeppe Orbe, der pyntede til 4-1.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg