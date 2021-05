Se billedserie Ricki Olsen ryger i græsset med et hyl, mens Patrick Da Silva ser ud til mere at spejde efter bolden end skubbe i ryggen. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Ishøj-Tårnby FF 2-3

Sport DAGBLADET - 14. maj 2021
Af Jeppe Lodberg

Ét point i de sidste tre kampe er det blot blevet til for Ishøj, der inden sæsonstarten i august måned drømte om at tordne gennem grundspillet i danmarksserien og se endog rigtigt godt ud i forhold til de to oprykningspladser, der skal fordeles mellem de fire bedste hold fra pulje 1 og pulje 2 efter denne og næste måneds slutspil.

Ishøj ligger stadig i Top 4, men efter torsdagens 2-3 nederlag hjemme til midterholdet Tårnby FF skal der hentes point i sidste kamp på søndag hos KFUM, hvis Erdogan Aslans tropper selv skal have en afgørende fod med.

Hvis ikke, rykker KFUM forbi - og måske også Køge Nord, der torsdag slog netop KFUM med 5-2 og skal en tur til BSF fra den tungere del af rækken.

Torsdag havde Ishøj voldsomt meget, men det var før pausen evigt ufarligt, og gæsternes Adam Fogt stak kontra to gange og scorede nemt hos Yousuf Butt i det 22. og det 32. minut. Og minsandten - just som Ishøj pressede alvorligt på for at rette lidt op på fortrædelighederne op til pausen - røg amagerkanerne afsted igen med opspil i venstre side og et indlæg til Lasse Johansson, som var helt udækket foran det lille felt, og nok gled han i det våde græs, og han fik træf på bolden på sin vej ned og tordnede bolden højt i mål.

- Kom nu, vi skal vinde anden halvleg, skreg Ishøj-anfører Ricki Olsen til holdkammeraterne straks efter pausen, og så luskede han med frem og faldt med et hyl i græsset, da gæsternes venstre back, Patrick Da Silva, nærmede sig bagfra.

- Det var ikke det største straffespark, men det bliver dømt ni ud af ti gange, og der var to hænder i ryggen, bedyrede Ricki Olsen efterfølgende og hans påstand blev ikke just bakket op af de billeder, DABLADET »skød«.

Men dommer Dan Pedersen var hurtig på fløjten og sikker i sin sag trods vist ikke det bedste udsyn, og Hassan Bashir bragte en smule spænding tilbage i opgøret med sikker scoring fra pletten.

Og cirka samme sted fra åbnede indhopper Andrew Oseni for alvor kampen op efter en times spil. Først afdriblede han Tårnby-keeper Rasmus Siggaard på kanten af feltet, så trak han ind midt for mål langs feltets kant, så Siggaard nåede retur i sit bur, og så tog Oseni et træk ind mod pletten og placerede bolden, så den røg stolpe-ind til 2-3.

Ishøj mosede på for udligning, men gæsterne var vel retteligt tættere på via omstillinger og ved indhopper Andreas Granskov, der måtte se et saksespark reddet på stregen efter stor panik i Ishøjs lille felt - og se en scoring annuleret for offside på omstilling, da værterne satsede alt fremad i overtiden.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg