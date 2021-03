Billeder: Ishøj-Ringsted 3-1

Efter bare et halvt minuts spil var Casper Lehmann en halv meters penge fra at tordne bolden op under Yousuf Butts overligger, og 13 minutter senere stod der 3-0.

Og minuttet efter 3-0, da Adnan Mohammad tog et indlæg fra højre til sig i feltet, tog et træk til højre og knaldede bolden i ind midt i målet. Den lille kantspiller var egentlig stoppet i Ishøj og begyndt at træne med i FC Roskilde, hvor han med egne ord dog »er blevet for tyk« til at komme på hold, så selv om han i samme åndedrag fortalte, at han fortsat vil træne med i Roskilde, så er det i hvert fald Ishøj-træner Erdogan Aslans plan, at han skal spille kampe for de sort/røde.