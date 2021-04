Se billedserie Køge Nord-anfører Basti Abildå gør klar til at gribe ind. Foto: Allan Nørregaard

Billeder: Ishøj-Køge Nord 1-1

Sport DAGBLADET - 05. april 2021 kl. 22:16 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Med en halv times forsinkelse - der var lige tre centimeter sne, der skulle ryddes - kom topkampen mellem Ishøj og Køge Nord FC i danmarksseriens pulje 2 i gang mandag eftermiddag.

Kampen blev spillet i Ishøj, så det var de sort/røde bold, der blev spillet med - og så syntes begge hold vist, at var ret og rimeligt, at den var konstant var på Ishøj-fødder før pausen.

Ikke at der skete alverden ved det. Det var mest småspil frem og tilbage, og kun et par gange måtte Køge Nord-keeper Andreas Piilgard i aktion. Efter syv minutter var det ned i fuld længde for at vifte til forsøg fra spids vinkel af Mohamed Azauoun, og efter 19 fik gjort sig bred, da Mohammad Ali stjal bolden fra midtstopper Kasper Henriksen - så bred, at »Mo« gerne ville have haft et straffespark.

Piilgard fik siden en støvle i hovedet, da han frygtløst kastede sig for at nå bolden, som han i første omgang ikke fik grebet om - men et plaster på bakkenbarten, og så var han frisk igen og 0-0 ved pausen.

Efter pausen ville gæsterne lege med, og Mustafa Simsir skulle ramte indersiden af stolpen hos Yousuf Butt efter tre et halvt minut.

Det begyndte at ligne en fodboldkamp, og det var så Ishøj, der efter otte minutter kom i front, da Mohamed Azauoun var fri midt i feltet efter omstilling, hvor Køge-forsvaret tog sig en blunder.

Ishøj havde flere muligheder for at øge føringen, og Køge Nord havde sine muligheder for at udligne, men det lignede unægteligt en smal hjemmesejr, da kampen løb ind i det 90. spilleminut.

Der var godt nok lige tid til en sidste tur for Mustafa Simsir frem i banen, men han havde jo skæve fødder, så vel ingen fare dér. Jo, for den tidligere Ishøj-spids spillede på tværs til Henrik Vollquardsen, som så med en flabet yderside smed et skruet indlæg i feltet - og lige i panden på flyvende Simsir til en pointdeling, som holdt Køge Nord på andenpladsen og ikke sendte Ishøj tilbage i Top 4.

Her billeder fra kampen. Foto: Allan Nørregaard