Billeder: Ikke just en mesterstart

Sport DAGBLADET - 17. juli 2021 kl. 21:30 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

For godt en måned siden blev HB Køges Liga-debutanter sensationelt fejres som danske mestre. Lørdag - under ledelse af nyt trænerteam og tilført et par håndfulde nye, unge spiller - tog mesterholdet for alvor hul på forberedelserne til en ny sæson i Gjensidige Kvindeligaen ved at spille første træningskamp mod B93 fra 1. division.

0-0 endte den forestilling, og det var jo ikke just et mesterligt resultat - hvilket den nye cheftræner Søren Randa-Boldt var den første til at påpege:

- Vi skal jo vinde den kamp med tre-fire mål og har chancerne til det, sagde han og behøvede ikke tilføje, at afslutningerne manglede enten saft, kraft og/eller præcision i en grad, at gæsterne på Capelli Sport Stadion med lige så meget rette kunne mene, at netop 0-0 var et okay fair facit.

- Men jeg lægger nu heller ikke så meget i resultatet. Det var tydeligt at se på pigerne, at de var trætte efter en hård første træningsuge. For ofte reagerede de i stedet for at agere. Men det var også et fint wake up-call for dem - at det er fint nok, at man kan blive danmarksmester, men der skal arbejde for sagen for at komme videre og forsvare mesterskabet, sagde Søren Randa-Boldt.

Kampen blev spillet over blot to gange 35 minutter, og grundet den stegende hede var der indlagt drikkepauser midt i halvlegene. Og selv om disse pauser blev brugt også til at gennemgå spilmønstrene på taktiktavlen, så var HB Køge-cheftræneren ikke fremmed ved tanken om, at afbrydelserne var med til at forhindre en egentlig rytme i mesterholdets spil.

Og i samme retning trak naturligvis, at de blå/sorte skiftede samtlige 11 spillere i pausen, så alle - pånær Kyra Carusa - kom til at spille lige meget. HB Køge-topscoreren fik hele første halvleg og de sidste minutter af anden, hvor hun så kom frem til sin enlige mulighed. Nemlig da meget energiske Cecilie Fløe headede Maddie Pokornys indlæg på tværs i feltet, og Kyra Carusa så måtte se gæsternes målmand klare hendes hovedstød til hjørnespark.

- Vi delte det op, så halvdelen af de rutinerede fik en halvleg med halvdelen af de unge, så de unge havde nogle at læne sig op af. Det var sådan en »kom-igang-kamp«, men det er slut nu. Herfra spiller vi med de stærkeste, og havde vi også spillet »normalt« mod B93, så var resultatet også blevet et andet, lød det fra Søren Randa-Boldt.

