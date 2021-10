Se billedserie Tobias Thomsen og Marius Elvius. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: Hvidovre-HB Køge 1-0

Sport DAGBLADET - 22. oktober 2021 kl. 20:31 Af Jeppe Lodberg

Da HB Køge i sæsonens anden kamp tog imod Hviodovre var det med en meriterende sejr i Horsens i bagagen, men det forhindrede ikke gæsterne i at snuppe en ganske komfortabel 3-0 sejr på Capelli Sport stadion.

Fredag aften var det revanchetid, og igen havde HB Køge en frisk sejr i bagagen - og det var Hvidovres værter helt ligeglade med.

De kunne såmænd havde ført både 1-0 og 2-0 efter seks minutters spil - og så alligevel ikke, for havde Christoffer Boateng scoret på den friløber han fik efter godt fem minutters spil i stedet for at se Oskar Snorre parere med en sprællemandsredning og en lang arm i vejret, så havde Mohamed Fakhri jo nok ikke kunnet bande sig sig igennem et halvt minut senere til fri afslutning, som så blev sendt om fjerneste stolpe.

De var helt væk, de blå/sorte gæster - og efter et dusin minutter måtte Oskar Snorre levere en ny flot redning, da et langskud fra Frederik Carlsen tog ryggen af Mike Jensen og havde retning mod fjerneste målkryds.

På pæn Hvidovre-mulighed efter 19 minutter, da Fakhri tørrede Frank Assinki på højre back-pladsen, men afsluttede fladt om nærmeste stang.

Men i det 24. minut gik den ikke længere for gæsterne, der eller lige havde haft et par minutter, hvor de da om ikke andet prøvede at få gang i lidt afleveringer på Hvidovres banehalvdel. Kim Aabech smækkede en sukkerbold af et hårdt, faldt indlæg fra venstre side - og her kom den tidligere HB Køge-angriber Tobias Thomsen flyvende til og headede bolden ved forreste stolpe.

Scoringen virkede kom et vækkeur på gæsterne, der så småt begyndte at presse på og for alvor nærme sig Hvidovres felt, og så Marko Stamenic lige efter den halve time måtte lade sig udskifte med en skade, han vist allerede pådrog sig efter 20 sekunder, var det et decideret pres HB Køge iværksatte.

Ikke, at de blå/sorte kom tæt på udligning inden pausen, men det lovede da godt for en anden halvleg, hvor de også fik en "pæn" vind i ryggene.

Anden halvleg blev da også en helt åben affære med optræk til muligheder io bege ender af banen.

Med cirka 20 minutter igen brændte det vel endda en smule på i Hvidovre-feltet med først et indlæg fra indskiftede Daniel Thøgersen, som Nemanja Cavnic var tæt på at få panden på, så et Joachim Rothmann-forsøg fladt om fjerneste stolpe, et overskud fra Casper Jørgensen og endelig et lumsk forsøg fra Pierre Larsen fra sidelinjen og 40 meters afstand.

Keeper Filip Djukic måtte bruge al sin springkraft for at vippe bolden over tværribben.

Der var også "optræk" til noget i den anden ende af banen, og Oskar Snorre måtte i slutminuttet hive en fin redning ud af handskerne på Marcus Liondbergs afslutning mod det lange hjørne.

Det forblev dog 1-0, og her er billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg