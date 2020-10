Billeder: Hillerød slog både KFUM og hul til bunden

Hillerød kom med to friske nederlag i benene og Roskilde KFUM havde to lige så friske sejre i rygsækken med selvtillid, da roskildenserne lørdag eftermiddag lagde græs til det indbyrdes midteropgør i fodboldens 2. division.

Jonathan Witt sendte med en stikning Magnus Nathansen afsted i højre side på den yderste grænse af offside, og Nathansens indlæg fik lov at ryge skråt bagud gennem KFUM-feltet til Lasse Spaniel, der firsttimede bolden under målmand Marc Lyster fra et par meter bag pletten.

Først i det sidste kvarter smed Roskilde KFUM noget af forsigtigheden og begyndte at presse på, men tættere på end et afrettet skud af Nikodem Kowalski, som listede om stolpen samt et forsøg fra ligeledes indskiftede Emre Selvi, som strøg en meters penge over mål, kom hjemmeholdet ikke.