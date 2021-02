Billeder: Hillerød-Roskilde KFUM 1-3

Der er tre uger til sæsonpremieren i fodboldens 2. division og stadig tid til eksperimenter og til at finde frem til idealopstillingen.

Det sås lørdag henover middag på kunstgræsset ved Selskov stadion, hvor Hillerød tog imod Roskilde KFUM i en træningskamp, hvor de orangeklædte værter styrede begivenhederne i en grad, at keeper Rasmus Lyng kun rørte bolden to gange - på en tilbagelægning og på en roskildensisk stikning, som han nåede først på.

I modsatte ende havde kollega Max Christensen noget mere at se til, men overbebyrdet blev han nu ikke, og han kunne intet stille op, da Ashab Mukudajev efter knap 17 minutter scorede halvlegens enlige mål. Venstrekanten var søgt ind ind midt i banen og fik en stikning på feltets kant, retvendte sig og klappede kuglen i nettet via Max Christensens højre stolpe.

Hillerød skiftede to mand i pausen, gæsterne det dobbelte - og kumferne pressede på fra start og appellerede forgæves for et straffespark til Mads Julø efter fem minutter.