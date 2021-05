Billeder: Herfølge trak fra Svebølle i toppen

Se billedserie Herfølges Benjamin Nielsen trækker udenom Christian Sonberg. Foto: Thomas Olsen

Sport DAGBLADET - 21. maj 2021 kl. 09:11 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Det kan godt være, at Brøndby en time tid forskudt spillede sig tættere på det første danske mesterskab i 16 år, men det var et halvt hundrede tilskuere på Herfølge stadion tæt på bedøvende ligeglade med, for på det spritnye kunstgræs var der topkamp i serie 1's oprykningsspil i herligt solskin for de lokale blå/gule og gæsterne fra Svebølle.

Et brag af en kamp på det niveau, intenst, afvekslende og to stilarter, der viste sig at stå ganske godt til hinanden. Syngende tacklinger, optræk til tumult i kampens hede og efterfølgende hjertelige krammere spørgende til hinandens slutprogram med de bedste ønsker om held og lykke.

Herfølge lå inden dysten på den direkte oprykningsgivende førsteplads - men blot to point foran Svebølle, der har en kamp i hånden. Og med Holbæks divisionsreserver mellem sig med ét point til begge efter kun at have høstet tre point i de sidste fem kampe.

Så det var rækkens to mest formstærke mandskaber, der tørnede sammen - og stærk form var der brug for, for der blev knoklet på i samfulde 90 minutter.

Herfølge vandt 2-0 efter 1-0 ved pausen med første mål smækket ind fra godt 20 meter af Joakim Holm. Svebølle-keeper Rasmus Hansen havde handskerne på den den hoftehøje afslutning, men kunne kun få bugseret bolden på indersiden af fjerneste stolpe, hvorfra den dumpede i nettet med syv minutter til pause.

Og der var igen både handsker på og en stolpe med i spil, da Nicolai Maigaard Kastrup små fire minutter efter pausen gjorde det til 2-0 efter et smukt dybdeløb i samt ditto indlæg fra højresiden fra Jesper Hald og til bagrummet, hvor Joakim Hald hoppede over bolden, så Kastrup Jr til farmand Jimmys udelte begejstring kunne give opvisning i tæmning af bold for enkeltmand, så et lille træk og et aftræk.

Herefterdags var Herfølges spilmæssige dominans så til gengæld også overstået. Svebølle mosede på, men kom trods klart overtag ikke frem til den oplagte chance, som kunne have bragt spændingen tilbage i kampen.

De chancer havde nordvestsjællænderne fra kampens start, når anfører Nick Trier blev sendt afsted i løbedueller med lange bolde fra spillende træner Jonas Thomsen, men både efter ti minutter og 20 var Herfølge-keeper Mathias Birkedal vaks i både hoved og fødder og fik afværgret.

Her billeder fra kampen, der alt andet lige gør Herfølge til oprykningsfavoritter til sjællandsserien i 100 års jubilæums-året. Foto: Thomas Olsen