Se billedserie Alexander Hansen godt på vej ind i feltet uden afslutning. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: HØJ-Tønder 29-30

Sport DAGBLADET - 10. december 2020 kl. 20:47 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

HØJ Elites hakkede torsdag aften videre i 1. division efter den månedlange coronapause mellem oktober og november måned.

Hjemmekampen i Jyllingehallen var den femte for holdet, der længe lå toer i 1. division - og første sejr er endnu til gode.

HØJ havde ellers sine muligheder for at få en succesoplevelse i den tilskuerfri kamp, men ikke én af dem blev grebet, og det var helt symptomatisk, at Bo Spellerberg med et dusin minutter tilbage lavede en flot gennembrudsfint og stod helt alene på stregen og bare skulle have hjemmeholdet tilbage på plus to, 25-23. Men Tønder-keeper Jonas Wilde stak labben op, og så stod der 24-24 sekunder efter i stedet.

Og derfra var det gæsterne, der - igen var i teten. Helt til sidst, hvor HØJ nok udlignede gang på gang, men sidste gang - og for tredje gang i træk ved Marcus Stroustrup - var der 36 sekunder tilbage at spille. Ren sukkermad for Tønder til at få sat et sidste angreb.

Det gjorde holdet da også, men Victor Bang reddede, og der resterede tre sekunder af kampen. 29-29 sagde tavlen, og den unge keeper skyndte sig på benene og ville tyre bolden op frem til en medspiller - men på stregen stak Tønders Anders Sell armene i vejret og dem kastede Victor Bang bolden lige ind i, hvorfra bolden hoppede i mål til tonerne af sluthornet.

Dommerne lod scoringen tælle, sønderjyderne sprang omkring som havde de vundet et større mesterskab, og HØJ-cheftræner Jesper Fredin måtte søge enrum for at skrige sine frustrationer ud.

Her billeder fra kampen. Foto: Jeppe Lodberg