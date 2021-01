Efter lige at have sundet sig hjælper Laura Pedersen (8) til som pacer for Lærke Niklasson på de sidste ture. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: HB Køges kvinder i fuldt sving

Gensynet var glædeligt, men fornøjelsen til at tage at føle på, at HB Køges overvintrende førerhold i Gjensidige Kvindeligaen tirsdag aften mødtes for første gang siden juleferien.

I den bidende kulde var det til stor misfornøjelse ikke til at få øje på så meget som skyggen af en fodbold i projektørernes skær over Capelli Sport stadion, men til gengæld stod tre rækker af kegler og nærmest skreg op i næsten frostklare himmel.

Der var dømt yoyo-test for hele truppen delt op i to hold, og med Caroline Østergaard som den, der nåede længst i første heat i »bip-tiden 17.8« foran Kyra Carusa.

Et fint facit, men i heat to tangerede Julie Nowak tiden, og hun blev »kun« nummer fire - slået af Laura Pedersen i 18.1, Silke Bonnén i 18.2 og med Lærke Niklasson som en helt suveræn vinder i 19.5.

- Ny rekord, jublede cheftræner Peer Lisdorf stille bag sin halsedisse og var generelt set fint tilfreds med, at tropeprne ikke havde vægttrænet for meget med kniv og gaffel henover højtiden.

Som nærmest direkte afløsere for de to hjemrejste amerikanere, keeper Emily Boyd og angriber Makenzy Doniak, er landsmændede Kaylan Marckese og Stephanie Ribeiro kommet til - men fra de islandske klubber Selfoss og Trottur.

Fra Morön i den næstbedste svenske række er den danske keeper Mira Pastoft kommet, mens U19-landsholdsback Isabelle Obaze er skiftet fra Kolding Q og Silke Bonnén kommet hjem fra universitetet i Kansas for at passe en af de defensive pladser i enten forsvar eller på midtbanen.

De to amerikanere Maddie Pokorny og Lauren Sajewich støder til i løbet af ugen - forhåbentlig i fuld vigør, selv om sportschef Jonas Nielsen frygtede det modsatte, da han i vinterkulden fik en sms fra »over there« om, at midtbanegeneral Sajewich var på skadesstuen for at få røntgenfotograferet en fod for brud.