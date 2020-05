Se billedserie Spillerne går fra banen med pressen bag snorene i hjørnet af stadion.

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: HB Køge tager corona meget alvorligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: HB Køge tager corona meget alvorligt

Sport DAGBLADET - 11. maj 2020 kl. 15:08 Af Andes Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Du skal ringe, når du ankommer, så kommer jeg og henter dig.

Beskeden fra Per Rud er ikke til at misforstå, og 30 sekunder efter opkaldet dukker HB Køges direktør op.

De to er de eneste fra klubbens administration, der er på arbejde denne mandag, og nu føres vi ind på Køge Idrætspark, men ikke ret langt.

Netop inde på fliserne er der sat rød-hvidt bånd op som afspærring i et hjørnet ved stadiontårnet, og der skal pressen opholde sig og snakke med spillerne, når de defilerer forbi.

- Jeg er ked af det, men sådan er det, og når spillerne træner på græsset, så må du gå over på den anden side af stadion og kigge på og tage billederne, siger Per Rud.

Samtlige spillere har fået hver sit nummer på en stol på tribunen, hvor de skal opholde sig, når de er udenforbanen, og derfra er der mindst to meter til sidemanden.

Spredt ud sidder hele flokken, og der er sat pile op de rette steder, så alle veje er ensrettet rundt på området. Man går ind en vej til banen og ud en anden, så spillerne på den måde undgår at være for meget og for tæt sammen. Mareridtet for HB Køge vil være, hvis en eller flere spillere smittes med corona og derfor skal i karantæne midt i en komprimeret sæson i juni og juli. Derfor tages sikkerheden meget alvorligt, og det er tydeligt, at det også ligger spillerne på sinde.

- Vi er nødt til at være ærlige, hvis vi mærker det mindste, som Martin Vingaard siger i en pause under den første træning i to måneder.

Her var alle spillerne igennem en biptest igen, og den vandt Oliver Sonne med med Mathias Høst og Martin Koch med fremme, og den fysiske træner Jonas Lindberg var mere end tilfreds, da han forlod banen bagefter med remedierne iført gummihandsker.

- Det ser rigtig godt ud og bedre end, da spillerne forlod os. Dem, der skal være med helt fremme, er det, og dem vi godt vi ikke er de hurtigste, er det stadig. Det er rigtig fint, siger Jonas Lindberg.

- Ud fra det skal vi planlægge de kommende uger. Nu har vi fundamentet for, hvad vi kan tillade os at byde spillerne. Vi kan starte i et højere tempo end vi måske havde troet og han putte noget intensitet ind i træningen, som vi gerne vil, så spillerne er klar til kamp. Det ser rigtig fornuftigt ud.

Hvad tænker en fysisk træner om 13 kampe på to måneder?

- Det er ikke optimalt, men det gode er, at der ikke er noget, vi skal indhente fysisk. Spillerne er klar, og nu kan der komme fokus på hvile mellem kampene, uden at der skal presse noget konditionelt ind. Bedre grundform gør, at de restituerer hurtigere mellem kampene. Men vi kommer også at indføre nogle nye ting, hvor vi skal måle spillerne fra dag til dag for at se, hvordan de har det - netop for at følge op på småskader. En skade kunne før koste en til tre kampe, men den kan nu koste fire til fem nu fordi kampene ligger så tæt, siger Jonas Lindberg.

HB Køge-direktør Per Rud håber, at der kan spilles en, måske to, træningskampe, inden det for alvor går løs, men først skal spillerne testes for corona, og før det er sket, kommer ingen i kamp.

Her er der billeder fra træningen mandag.