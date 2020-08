Billeder: HB Køge presset i Brøndby

Efter den sikre 7-2 sejr i premieren over AaB i Gjensidige Kvindeligaen sidste weekend ventede der en anden og noget sværere opgave for HB Køge lørdag i Brøndby.

Sølvvinderne fra sidste sæson var værter en skoldende varm eftermiddag, og varmt blev det også for HB Køge i de 90 minutter mod en stærk modstander, der i storde dele var overlegen spillemæssigt og fysisk mod et helt nyt HB Køge-hold.

Brøndby - også med en del nye - sad derfor på det meste, skabte flest muligheder, uden at de var rigtig, rigtig store, og det skal siges til HB Køge-pigernes ros, at de var farlige, når de var i feltet hos Brøndby. Enkelte gange brændte det på, men ellers gjaldt det om at forsvare, spille fornuftigt i varmen og presse Brøndby oppe på deres banehalvdel.

Efter pausen kom HB Køge til et par fine afslutninger over mål og meget bedre med i spillet, men et kvarter før tid scorede Pernille Larsen sejrsmålet for hjemmeholdet. I overtiden havde Maria Uhre så et skud tæt om den ene opstander.