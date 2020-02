Eddi Gomes prøver at holde styr på Martin Koch og Marian Huja. Foto: Jeppe Lodberg

Billeder: HB Køge og Gomes ved at være klar

HB Køge er nede i finjusteringerne og detaljerne i den daglige træning, inden det søndag går løs i 1. division med et besøg hos topholdet Vejle.

Og torsdag var der god hjælp, da der skulle spilles 11 mod 11 og lidt sygdom i den normale flok. For i den seneste lille måneds tid har Eddi Gomes genoptrænet og trænet med efter knæskade, og han er nu nået så langt, at han tør det hele på banen igen.

Den 31-årige midtstopper, som HB Køge opdagede i Herlev og gjorde til professionel fodboldspiller for syv år siden, er uden klub efter sidste sommer at have fået ophævet det sidste halve år af kontrakten i Henan Jianye.