Billeder: HB Køge-kvinder tror på finalen

Store personlige fejl kostede i hvert fald tre og nok snarere alle fire mål, da HB Køges himmelstormere lørdag tabte den første pokalsemifinale med 2-4 hos Brøndby. Men det ændrer ikke på, at de blå/sorte har en ustyrket tro på, at de vil formå at kvalificere sig til og ganske givet endda få lov at arrangere årets pokalfinale.