Billeder: HB Køge-kvinder topper Ligaen

Den irske landsholdsspiller Kyra Carusa stod for de fire af scoringerne, hvilket amerikaneren med de europæiske aner aldrig har prøvet før. Lærke Niklasson, der for et år siden skiftede fra Roskilde pigefodbold, viste med to mål og to assist, at hun er kommet sig ganske godt over de ankelproblemer, som holdt hende ude af startopstillingen i næsten hele kvalifikationsspillet om Liga-oprykning. Og endelig viste anfører Maria Uhre, der har været blå/sort siden sjællandsserien, træfsikkerhed fra 11 meterpletten - på et straffespark, som Kyra Carusa »naturligvis« tilkæmpede sig.