Første træning på græs, som er underlaget i lørdagens premierekamp i Vildbjerg. I baggrunden assistenttrænerne Flemming Petersen og David Lee Rigelsen.

Billeder: HB Køge-kvinder klar til fem finaler

05. juni 2020 Af Jeppe Lodberg

De blev toer i den ene 1. divisionspulje i efteråret efter suveræne B93, og HB Køges kvinder lægger lørdag ud hos den anden toer, Vildbjerg, i oprykningsspillet til Ligaen - og den nye cheftræner Peer Lisdorf vil være overrasket, hvis ikke de blå/sorte kommer til at spille med om en af de to avancerende pladser i den blot fem kampe korte turnering, hvor desuden AaB vindere af »den jyske« 1. division samt de to nederste fra Ligaen, Odense og BSF, deltager.

- Min optimisme er kun steget, som vi er blevet forstærket, og det vil være fantastisk, hvis vi er med helt til den sidste kamp, hvor vi har AaB hjemme, siger Peer Lisdorf, der nærmest kunne stille et helt nyt hold i forhold til efterårets, men nu har tænkt sig at holde fast i en stamme fra »det gamle hold«.

To nye keepere er kommet til med den tidligere landsholdskeeper Stina Lykke som den mest prominente og startende i Vildbjerg. Islandske Sara

Small puster hende dog i nakken efter at være kommet til fra BSF.

Fra FC Nordsjællands øjeblikkelige treere i Ligaen er en stærk trio dukket op - Julie Nowak, Amanda My og Laura Juul - og fra BSF er Laura Pedersen tjekket ind.

Endelig har efterårets enlige amerikaner, Mimi Rangel, fået selskab af tre landsmænd, hvoraf frontløber Kyra Carusa takket være emigrerede bedsteforældre også er udstyret med både irsk pas og landsholdsplads. Hun kom i februar måned og nåede med på HB Køges træningslejr i Spanien samt i træningskampen mod FC Nordsjælland, hvor hun scorede to gange i 4-1 sejren, inden hun hastede hjem til St. Diego, da corona lukkede landet.

Onsdag landede Madelyn Pokorny og Lauren Sajewich - begge fra Capelli Sport-klubben Chicago Red Stars.

- Det havde selvfølgelig været bedre, hvis vi havde haft længere tid sammen, men jeg synes, at vi nåede meget på de to måneder, vi havde før nedlukningen, og spillerne kom tilbage i fin tilstand. Alle de nye synes at været faldet godt til, og vi skal »bare« spille efter få, men gode og fste principper: Spil kort og hurtigt, men selvfølgelig - er der et hul til en lang aflevering i et frit rum, så skal den da slås.

- Det bliver fem sjove finaler på kort tid, og vi skal gå ud og spille dem netop som finaler. Det bliver bestemt ikke nemt i Vildbjerg, en hellere lægge ud dér end i Aalborg. Hvis vi vil spille med om oprykning, så skal vi jo nok have point, men det er svært at vide, hvad det kræver, siger Peer Lisdorf, der torsdag havde sine tropper på træningsbanen to gange.

Her billeder fra torsdagens sene træning. Foto: Jeppe Lodberg