Banens bedste, Kelly Fitzgerald får brudt Caroline Pleidrup. Foto: Thomas Olsen

Billeder: HB Køge kvinder i gavehumør

Sport - 20. marts 2021 Af Jeppe Lodberg

To scorede mål på udebane i den første semifinale af pokalturneringen er absolut ikke noget skidt facit, men HB Køges kvinder kan alligevel se tilbage på lørdagens opgør i Brøndby med gru, for det var blå/sorte gave i vekslende størrelse, der gav hjemmeholdet fire mål og dermed en sejr, der absolut er brugbar inden returopgøret i Køge søndag den 28. marts.

Bare fem et halvt minut var spillet, da en lang bold røg henover HB Køge-anfører Maria Uhre, som så foretog sig intet andet end at kigge sig omkring og så kunne se Agnete Nielsen snuppe bolden og sende den i en bue over fremstormende Kaylan Marckese og i mål til 1-0.

HB Køge udlignede efter 19 minutter, da Cecilie Buchberg med en kongeaflevering fandt Maddie Pokorny fri på højre kant og derfra var det lige mod feltet og en tør placering af bolden ved nærmeste stolpe til 1-1, der var stillingen ved pausen i en ruhyre velspillet og tempofyldt kamp.

19 minutter efter pausen blev Agnete Nielsen dobbelt målscorer, da Julie Nowak lagde alt, alæt for kort tilbage til Marckese, men HB Køge slog igen tilbage og fik udlignet bare otte minutter senere. Stephanie Ribeiro behandlede Kyra Carusa fine forarbejde og tværpasning med både elegance og rå kraft, da hun med to »mand« i ryggen lavede kanal på sig selv og fik retvendt sig i samme bevægelse, for derefter at sende bolden i kassen ved fjerneste stolpe.

2-2, og det ville være et ønskeresultat for HB Køge at komme hjem med, men fem minutter før tid pillede Brøndbys Nanna Christiansen meget nemt bolden fra Maria Uhre og sendte den gennem feltet til scorende Christina Back, og HB Køge-anføreren var ikke færdig med at dele gaver ud:

I sidste minut havde hun al den tid og plads, man kan ønske sig, men lod sig alligevel tackle som bagerste mand af Rebeka Winther, som så fandt Nanna Christiansen fri i venstre side til en kølig afslutning henover stakkels ellers velstående Kaylan Marckese og ind ved nærmeste stolpe.

Foto: Thomas Olsen