Billeder: HB Køge-kvinder i finpudsning

Kvartfinalesejren på 1-0 i pokalturneringen i lørdags over Fortuna Hjørring er ikke glemt, men pakket godt til side torsdag aften, da HB Køges kvinder løber på træningsbanen for næstsidste gang, inden sæsonen »for alvor« blæses i gang.

Det er FC Nordsjælland, der kommer på besøg søndag - det eneste hold, HB Køge har revanche til gode i mod, og den revanche skal tages, er de blå/sorte helt enige om - for de vil i næste års Champions League, og så er det en god idé også at ligge nummer ét, når slutspillet går i gang efter bare to kampe, for så er der ti point på kontoen allerede, mens toerne får otte og treerne seks.

Anfører Maria Uhre står over torsdagens træning for at spare anklerne, men forsikrer hun er helt på toppen, når nordsjællænderne kommer på besøg. Og det samme gør Julie Nowak, der trænede med for fuldt knald - iført speciallavet maske efter et slag i ansigtet i pokalkampen mod Fortuna. Den tidligere FCN-spiller skal dog lige slippe fra den læge, som fredag skal sættes hendes formodet brækkede næse på plads, uden et klokkeklart forbud.