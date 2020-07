Billeder: HB Køge klar til et sidste slid

- Selvfølgelig er vi bevidste om, at vi ikke vil tabe tre kampe i træk. Og uafgjort er ikke nok - vi vil vinde over Næstved, understreger han efter torsdagens træning, der var uden den skadede stamspillerkvartet, Marian Huja, Mark Gundelach, Magnus Wørts og Tobias Christensen.

De to ankelskadede ghanesere Abdul Hamzah (brækket) og Kwabena Kyeremateng var ejheller på træningsbanen og må dermed vente til den kommende sæson med at slås for at få officiel debut. Det får de til gengæld også muligheden for, da deres lejeaftaler med FC Allies forlænges.

Kampen mod Næstved bliver til gengæld den sidste for en absolut rutineret trio: Anfører Martin Vingaard på 35 lægger støvlerne på hylden, 36-årige Jean Claude Bozga fandt den anden dag og sammen med klubben ud af, at det efter tre års ægteskab var på tide at finde noget nyt, og allerede før jul fik knap 35-årige Christian Overby at vished for, at han ikke skal møde ind efter sommerferien.