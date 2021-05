Billeder: HB Køge jager første sejr

De seks foregående kampe er alle blevet tabt, mens premieren mod Viborg endte 1-1, men det har ikke slået mange skår i glæden over at være i Top 6. Eller det har i hvert fald ikke påvirket træningsintensiteten.

Mod slutningen af mandagens seance lød et brøl, da Eddi Gomes røg i kunstgræsset efter at have forsøgt at holde Valon Ljuti væk fra den bold, anføreren trillede rundt under sålen. Straks ilede alle holdkammerater, trænere og behandlere til, men det lød mere voldsomt end det var og Eddi Gomes frygtede ikke for sin deltagelse i hjemmekampen mod Helsingør.