Liam Jordan glider en lille smule på støttefoden hér, og så ryger helflugteren et par meter over mål. Foto: Kim Rasmussen

Billeder: HB Køge havde FC Midtjylland i tovene

Set over 90 minutter var sejren til FCM måske okay - men måler man på 2. halvleg alene, var 1. divisions-mandskabet i store perioder faktisk det bedste hold af de to.

HB Køge fik hjælp af, at FC Midtjyland var uden sine største profiler, men det skal ikke tage noget fra en flot sjællandsk indsats, hvor mange i øvrigt bagefter mente, at HB Køge var blevet snydt for et straffespark.