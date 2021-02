Billeder: HB Køge gør klar til kamp

Endelig træner et par »gamle« kendinge med. Kristian Andersen og Lee Rochester Sørensen havde kontraktudløb i henholdvis svenske Brage og norske Raufoss, og efter mindre lyskeskader, som de to har fået lov til at genoptræne i deres fælles tidligere klub, er de nu ude på kunstgræsset i en art »win-win« træning - de bliver/holder sig skarpe, indtil en ny klub melder sig og samtidig er de med til at HB Køge i hvert fald næsten kan spille 11 mod 11 i det daglige.